بالفيديو.. كاميرات ترصد قطع أنف وشفاه مواطن في مشاجرة بالغربية

رصدت كاميرات المراقبة لحظات الرعب التي عاشتها منطقة "عجيب" بناحية "عزبة تومة"، التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، أثناء مشاجرة امتدت لنحو 8 ساعات، بين أفراد من عائلة واحدة، بسبب خلاف على الميراث، والتي انتهت بقطع أنف وشفاه وتصفية عين أحد الأشخاص، بالإضافة إلى الإصابات الأخرى.

وحاول أطباء مستشفى المنصورة الدولي، بمحافظة الدقهلية، إجراء جراحة عاجلة للمصاب "محمد السكري"، تاجر خردة، الذي أصيب بقطع أنفه وإحدى شفتيه، إلا أنهم لم يتمكنوا من إعادة الأجزاء المقطوعة، بسبب تأخره في الحضور للمستشفى، وعدم جدوى إجراء العملية له.

وكان مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، قد تلقى إخطاراً من العقيد أحمد الحوشي، مأمور قسم أول المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة "عجيب"، بناحية "عزبة توما"، بقيام شاب يدعى "أ. أ."، 18 سنة، بالتعدي على عمه "حباظة أ."، في الخمسينيات من العمر، باستخدام أداة حادة، مما تسبب في قطع أنفه وإحدى شفتيه، بالإضافة إلى إصابة زوجة عمه بجروح متفرقة في الجسم، أثناء مشاجرة بين الطرفين، وفر هارباً.

وعلى الفور، انتقلت قوة مباحث قسم أول المحلة، برئاسة الرائد معاذ الحسيني، إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحقيقات أن سبب المشاجرة خلافات سابقة بينهم على الميراث، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط اثنين من بين المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة، أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة ضبط باقي المتهمين.