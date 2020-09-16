مستقبل وطن يعلن أسماء مرشحي التحالف على المقاعد الفردية ببني سويف

أعلن النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن ببنى سويف، مسؤول التحالف الانتخابي للأحزاب بالمحافظة، انتهاء التحالف من اختيار المرشحين على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب 2020 بالمحافظة التي حصل فيها حزب مستقبل وطن على 6 مقاعد وحزب الشعب الجمهوري على مقعدين فى الانتخابات التى تجرى فى المرحلة الأولى من بينها بنى سويف.

وجاءت الأسماء في الدائرة الأولى ومقرها مركز بني سويف كالتالي: "مجدي عبدالوهاب عبداللطيف، وشهرته مجدي بيومي، و محمد سيد كامل وشهرته رمضان حسان، وطارق مخيمر عبدالتواب"، وفي الدائرة الثانية ومقرها دائرة مركز ناصر، والواسطى: "عصام عبدالعزيز علي وشهرته عصام خلاف، محمد سيد أحمد جنيدي عن حزب الشعب الجمهوري، وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز إهناسيا سيد محمد سيد وشهرته سيد الجزار".

وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز ببا التي تضم مراكز ببا وسمسطا والفشن: "حسام محمد محمود وشهرته حسام العمدة، وطه محمد بهجت وشهرته طه أبوالناظر، عن حزب مستقبل وطن، و أحمد علي عباس أبوزيد عن حزب الشعب الجمهوري".