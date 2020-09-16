محافظ بني سويف: تلقينا 72 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف مراكز المحافظة، بلغ أكثر من 72 ألف طلب، حتى الآن، مؤكداً أن تسعير المصالحات في مخالفات البناء بمحافظة بني سويف، يُعد من أقل الأسعار في المحافظات المصرية.

وكان المجلس التنفيذي، برئاسة محافظ بني سويف، قد قرر تخفيض القيمة السعرية للمتر للتصالح في مخالفات البناء بنسبة من 15% إلى 40%، حيث وصلت النسبة إلى 15% بمدينة بني سويف، و25% للكتل السكنية المتاخمة للمدن، مع تقدير سعر المتر بالقرى والتوابع والنجوع موحدة، بمقدار 50 جنيهاً على مستوى مراكز المحافظة.

وأكد محافظ بني سويف أنه سيتم محاسبة كل من تقدم بطلبات التصالح قبل قرار التخفيض على الأسعار الجديدة، بحيث يتم احتساب الفارق في السعر ضمن إجمالي قيمة المخالفة.

وأضاف المحافظ أن هذا القرار جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، ومن منطلق الحرص على التخفيف عن كاهل المواطنيت، والدفع قدماً بهذا الملف الهام والحيوي، الذي توليه الدولة اهتماماً كبيراً لتأثيره الكبير على جهود الدولة التنموية، مشيراً إلى أن هذا القرار يُضاف إلى التيسيرات التي توفرها المحافظة للتسهيل على المواطنين في إجراءات التصالح.