محافظ بني سويف: الكشف على 784 مواطنا في قافلة طبية بمركز ناصر

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل بخطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتستهدف إيصال الخدمة الطبية الشاملة للقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "

وكشف تقريرًا، عُرض على المحافظ، اليوم، عن تنفيذ قافلة طبية بقرية "على حمودة" بمركز ناصرعلى مدار يومين، ضمت 6 تخصصات "الباطنة و الأطفال والعظام و النساء و الرمد والجلدية" وجرى الكشف على 784 مريضًا، و إجراء تحاليل معملية لـ98 حالة، وإجراء 16أشعة إلى جانب 33 كشف بالموجات فوق الصوتية، وعدد 15 قرار علاج على نفقة الدولة، فيما تم تحويل 14 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وجرى توقيع الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 65 مواطنًا، كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية شملت موضوعات ( الكورونا الالتهاب الكبدي الفيروسي، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا) والأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة) وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

من جهته أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة أن القوافل الطبية تشهد دعماً نوعياً من وزارة الصحة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد عبد الوهاب منسـق القوافل العلاجية بالمديرية.