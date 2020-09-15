"تعليم بني سويف" تتأهب للعام الدراسي بتفعيل مجموعات التقوية

وجهت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس، إلى الاستعداد لتنفيذ تعليمات الوزير بشأن تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس لمحاربة الدروس الخصوصية.

وشددت على التصدي بكل حزم لمن يخالف كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وإجراء مسحًا شاملًا لجميع المدارس للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته، اليوم، بقاعة المديرية لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد 2010/2021 في حضور المهندس محمد ياسين، مدير هيئة الأبنية التعليمية ومديري عموم المديرية ومديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية والتوجيه المالي والإداري والتدريب والأكاديمية المهنية والإحصاء واللامركزية المالية.

بدأت وكيل الوزارة اللقاء بتحليل محتوي مؤتمر وزير التربية والتعليم بخصوص بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدة بدء الدراسة 17أكتوبر وفق الخطة التي وضعتها الوزارة متمثلة في حضور صفوف kg1 حتى الثالث الإبتدائى في مدارس الفترة الواحدة 4 أيام في الأسبوع والفترتين 3 أيام أسبوعيا وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطلاب على مستوى المدرسة.

وأضافت أن الصفوف من الرابع حتى السادس الإبتدائي، يقتصر حضورها في مدارس الفترة الواحدة على يومين أسبوعيا ومدارس الفترتين 3 أيام في الأسبوع والصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي، حضور يومين أسبوعيا ومن الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي الحضور يومين أسبوعيا وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطلاب على مستوى المدرسة.

وتابعت: أما بالنسبة للكتب الدراسية من الصف الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي لن يتم طباعة كتب وسيتم إتاحة جميع الكتب على التابلت وإتاحة عدد من الوسائل التعليمية مثل القنوات التليفزيونية والمكتبة الرقمية والمنصات التعليمية، وفيما يخص الصفوف من kg1 حتى الثالث الإبتدائى سيتم تدريس مناهج النظام الجديد 2.0 متعدد التخصصات ومن الرابع الإبتدائى حتى الثالث الإعدادي يتم استلام الكتاب المدرسي إلى جانب شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى إضافة كتابين جديدين وهما "كتاب القيم واحترام الآخر.. معا نبني" بداية من الصف الثالث الإبتدائى وكتاب "بناء الشخصية الوطنية" للمرحلة الثانوية، لافتة إلى أن كل مدرسة تحدد إقامة أو الغاء طابور الصباح بحسب الكثافة ومساحة الفناء.

وطالب المهندس محمد ياسين مدير هيئة الأبنية التعليمية بضروة متابعة مديري الإدارات للمدارس والتنسبق مع هيئة الابنية وعرض المشاكل التي تواجه المدارس خلال الصيانة لحلها قبل بدء العام الدراسي الجديد واستغلال المبالغ المخصصة للصيانة.