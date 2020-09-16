رئيس جامعة حلوان: مجمع الفنون قادر على تنظيم مؤتمر دولي يضم 2000 شخص

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن مجمع الفنون في حلوان يحتوي على قاعات عديدة، ويستطيع أن ينظم مؤتمرًا دوليًا بمشاركة حوالي 2000 شخص في الوقت نفسه.

وأضاف "نجم"، في لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه سيتم تخصيص متحف من المتاحف المتخصصة للفن المعاصر، وسيعمل على ضم أعمال فنية من الكليات الفنية المختلفة.

وتابع أنه جرى الاتفاق على تخصيص متحف مدينة حلوان، وذلك بالاتفاق والتنسيق مع محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، لتخصيص جزء لتراث حلوان، للحديث عن التراث الصناعي في حلوان، ومتحف آخر ليؤرخ لجامعة حلوان، وما بها من كليات تخطى عمرها مائة عام، منها كلية الفنون الجميلة التي يبلغ عمرها 110 أعوام، وكلية الفنون التطبيقية وعمرها 180 عامًا.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتاح مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، عبر "فيديو كونفرانس"، وذلك ضمن عدة افتتاحات لمشاريع قومية بالدولة، بحضور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.