طرق التواصل مع "صوتك مسموع" لو واجهتك مشكلة عند تقديم طلب "التصالح"

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء المدة المحددة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء، المقررة بـ30 سبتمبر الجاري، حيث وجهت وزارة التنمية المحلية تعليماتها للوحدات المحلية بضرورة التفاعل مع طلبات المواطنين.

غير أنه عند تقديم طلبات التصالح، قد يتعرض بعض المواطنين إلى مشكلة تمنعهم من تقديم الطلبات الخاص بهم، لذا أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة "صوتك مسموع"، لإرسال الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة، سواء الصفحة الرسمية على "فيس بوك"، أو رقم "واتس آب"، أو الخط الساخن أو الإيميل.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، طرق التواصل لتقديم الشكوى، كالتالي:

- يمكن التقدم بالشكاوى من خلال إرسالها على رقم "واتس آب" على الرقم 01150606783.

- كما يمكن الاتصال على الخط الساخن على الرقم 15330.

- يمكن إرسال الشكاوى على الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

- أو من خلال البريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg.

شكاوى أخرى يمكن التقدم بها للمبادرة

- في حالة تراكم القمامة بشكل مأساوي، والذي قد يصبح بؤرة لانتشار الأمراض والفيروسات.

- شكاوى إشغالات الطرق غير القانونية، التي قد تضر بالصالح العام.

- شكاوى مخالفات البناء، التي بشأنها تضر بالصالح العام.

- التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

- يمكن التقدم بشكاوى الفساد.

- مخالفة ما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا، وأهمها إيقاف تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهي وغلقها فى المواعيد التى أعلنها السيد رئيس الوزراء، إضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية والحضانات وعدم إقامة الأسواق.