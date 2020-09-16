تخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء بنسبة 25% في الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا بتخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء بنطاق مدينتي العاشر من رمضان والصالحية الجديدة بنسبه 25٪ .

وقال المحافظ في تصريح صحفي اليوم، إن قرار تخفيض رسوم التصالح جاء تيسيراً على المواطنين ومراعاة لظروفهم وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.

وأوضح أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية بشأن التصالح وتقنين الأوضاع في بعض المخالفات التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى الكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية في ضوء ماقررته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تخفيض قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء للنشاط السكني بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ( مدينة العاشر من رمضان و مدينة الصالحية الجديدة ) بنسبة 25 % في هذا الشأن .

وأكد المحافظ على الجهات المختصة تنفيذ القرار والتيسير على المواطنين وبذل أقصى الجهد لمساعدتهم وإنهاء كافة إجراءات التصالح في مخالفات البناء .