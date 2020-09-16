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محمود مسلم

رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية: طريقتنا في التعليم تختلف عن "التقليدي"

كتب:

عبدالرحمن خالد
06:19 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

قال الدكتور محمود نعمة الله، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن الجامعات التكنولوجية أُنشئت بالقانون 72 لعام 2019، حيث جرى إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية في مصر، هي جامعة القاهرة الجديدة، وجامعة الدلتا بقويسنا، وجامعة بني سويف التكنولوجية، بهدف إنشاء إحداث نوع جديد من التعليم يختلف عن التعليم التقليدي. 

وأضاف "نعمة الله"، في لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن التعليم التكنولوجي هو تعليم تطبيقي عملي، يمارس فيه الطالب أعمالًا، ويقوم بشراكات مع شركات ومصانع، وكذلك زيارة الشركات والمشاركة في أعمالها، أثناء العام الدراسي. 

وأشار إلى أن الجامعة تحصل على 20 أو 25% من طلاب الثانوية العامة، والباقي من طلاب الشهادات الفنية المختلفة المتوسطة. 

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