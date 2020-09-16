عشان ما تشتريش إضافية.. ازاي تحافظ على باقة النت حتى موعد تجديدها؟

في الفترة الأخيرة الماضية، زاد استخدام باقات النت سواء على المستوى الشخصي أو لإنجاز مهام العمل، وخصوصا في الفترة التي تزامنت مع تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، عندما اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وكان أهمها تخفيف عدد العمالة داخل المؤسسات والشركات، ما دفع الكثيرين إلى العمل من المنزل من خلال شبكة الإنترنت، وتصاعدت شكاوى الكثيرين خلال تلك الفترة من انتهاء باقة الإنترنت الخاصة بهم قبل موعد تجديدها، ما يؤدي إلى دفع المزيد من النقود لتجديد الباقة قبل موعدها.

وتستعرض "الوطن" عددا من النصائح التي يجب اتباعها لتجنب استهلاك الباقة بكامل طاقتها قبل موعد تجديدها، وفق مهندس الاتصالات محمد فاروق، كما يلي:-

- إخفاء شبكة الواي فاي الخاصة بشبكة الإنترنت حتى لا يستطيع أحد اختراق الشبكة واستهلاك الباقة دون معرفة صاحبها، إذ تتيح الخدمة لصاحبها إمكانية توصيلها بالأجهزة التي يرغب بها فقط.

- تقليل سرعة شبكة الإنترنت لتكون مناسبة للاستخدام حتى لا يتم استهلاكها بالكامل في الأيام القليلة الأولى من موعد التجديد، ويمكن تحديد السرعة المستخدمة من خلال صفحة الواي فاي الخاصة بالشبكة.

- التأكد من إغلاق خاصية التحديث بجميع الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت والواي فاي، إذ تستهلك عددا كبيرا من الميجات دون أن يشعر صاحب الشبكة.

- عند مشاهدة الفيديوهات، سواء كانت أفلام أو مسلسلات أو فيديوهات عادية، يجب تقليل جودة الفيديو، ما يساعد على الحفاظ على الباقة حتى موعد تجديدها.

- يمكن تعديل إحدى الخاصيات الموجودة على صفحة الراوتر الخاصة بالشبكة المستخدمة، مثل اختيار wps ثم الضغط على disabled ليصعب اختراق شبكة الإنترنت.