صحة كفر الشيخ تفحص 38 ألف سيدة ضمن حملة الكشف عن سرطان الثدي

أجرت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، الفحص الإكلينيكي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، لـ38 ألف سيدة في 182 موقعاً منتشراً على مستوى المحافظة، في إطار تنفيذ برنامج دعم صحة المرأة بالمحافظة، الذي دشنه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هاله زايد، وزير الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أشرف على الفرق الطبية، الدكتور محمد خيري، مدير الرعاية الأساسية، و الدكتورة رشا فكري منسق البرنامج، حيث جرى تفعيل جميع مواقع البرنامج ضمن خطة الدولة لتفعيل البرامج الصحية مع الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأكدت "منسق البرنامج" توقيع الكشف الطبي على 38 ألف سيدة منتفعة من الفحص الإكلينيكي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتوعية بشأن الفحص الذاتي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، عن طريق فريق مدرب من الطبيبات والممرضات والرائدات بمواقع الفحص المبدئي.

وأوضحت أن فحص السيدات شمل من هم في عمر 18 عام فأكثر مع تقديم خدمات مراكز الإحالة من الأشعة سواء التليفزيونية أو الماموجرام والفحص الإكلينيكي المتقدم عن طريق فريق من استشاريي الجراحة و الأشعة للاطمئنان على صحة سيدات مصر وتقديم خدمات الكشف المبكر والعلاج بالمجان بالمراكز المتخصصة، من الـ 8 صباحا الى 2 ظهرا، ويشارك في كل موقع 4 أفراد من الطبيبات والممرضات والرائدات بمواقع الفحص المبدئي وفريق من إستشاريّ الجراحة والأشعة بمراكز الاحالة.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، تحتل المركز الثالث على مستوى الجمهورية بتفعيل البرنامج وتقديم الخدمات لكافة السيدات.