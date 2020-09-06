"صحة كفر الشيخ" ترفع الطوارئ استعدادا لـ"إعادة الشيوخ"

رفعت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حالة الطوارئ، وذلك استعداداً لجولة الاعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي ستجرى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وعقدت وكيل الوزارة اجتماعاً موسعاً، اليوم الأحد، بحضور جميع مديري المستشفيات والإدارات الصحيه والقيادات الفنية والإدارية بمديرية الصحة، وحثت الجميع على المشاركه الإيجابية في الانتخابات.

ودعت "سلام" العاملين بالمستشفيات والإدارات الصحية والمديرية إلى الالتزام بمبادرة "انزل وشارك"، على أن يتوجهوا إلى لجان الانتخابات بالتناوب، مع التأكد من اتخاذ الإجراءات المقررة برفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، بأقسام الاستقبال والطوارئ والمعامل وبنوك الدم، والتنسيق بين غرف العمليات الفرعية بالإدارات الصحية وغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية.

كما وجهت وكيل وزارة الصحة بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتوعية للجميع، ووجهت مديري المستشفيات ببحث النواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية، وقالت: "نعمل جميعاً بروح الفريق للعمل على النهوض بالمنظومة الصحية والقطاع الطبي بمحافظه كفرالشيخ".

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الشربيني، مدير إدارة الطب الوقائي والعلاجي، والدكتور وائل محمد سرحان ، مدير المعمل الإقليمي، ومديري المستشفيات على مستوى المحافظة.