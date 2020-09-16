العدل: عبدالناصر بدأ البناء من دولة قائمة.. والسيسي انطلق من تحت الصفر

قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريو، إنه على المواطنين قراءة التاريخ، ومهمة الإعلام قراءة التاريخ للمواطنين، مؤكدا أن مصر لم تحدث بها محاولة واحدة لبناء نهضة ودولة مدنية حديثة عظمى سوى 3 مرات، في عهد محمد علي وتكالبت عليه الدول الأوروبية، وفشلت التجربة، وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وما يحدث حاليا في الست سنوات الماضية، هو محاولة عظيمة لبناء لدولة عصرية محترمة كبيرة.

وأضاف "العدل" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن "عبدالناصر" بدأ من خلال دولة قائمة، بينما الرئيس السيسي بدأ من دولة تحت الصفر، وما يحدث في مصر من تغير غير طبيعي هو بناء لدولة عصرية، ويجب أن نكون مدركين كشعب أن هناك قوى إقليمية لن تسمح بذلك منها تركيا وإيران وإسرائيل، وهذه الدول لها أذناب ويطلع من خلالها قنوات تعادي الدولة.

وأكد أن مصر تتغير من حيث تطوير العشوائيات ورصف الطرق الحديثة، وبناء مخازن للغلال، موضحا أن أهل الشر يواصلون انتقاداتهم لأنهم "قابضين على كدة عشان دة أكل عيشهم"، لافتا إلى أن مهمة المثقفين والإعلاميين توضيح الصورة للمواطنين، "الصورة دي لازم تبان"، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى حبا مصر بمكان متميز وهو مركز العالم.