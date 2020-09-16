عاجل.. حجز أحمد حسن وزوجته لتحريات المباحث في تهمة الاتجار بالبشر

قررت جهات التحقيق حجز اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته زينب على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث في الواقعة المتهمين فيها بالاتجار بالبشر وتعريض حياة طفلتهما للخطر واستغلالها في التربح من خلال تحقيق نسب مشاهدة عالية.

ومن جانبه نفى اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته زينب ما نسبته النيابة العامة لهما من تهم، وقال: "بنحب ولادنا أوي وبنخاف عليهم من أي شيء يؤذيهم وإحنا كنا بنهزر مع بنتنا في الفيديو وجميع المتابعين متفهمين قصدنا كويس والموضوع الغرض منه الترفيه والضحك مع الناس".

كان المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلن عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، وذلك بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

وأضاف المجلس أن وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي، بخط نجدة الطفل 16000، رصدت الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلبا في الطفلة، الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفس الطفلة، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت موظفة وزارة التضامن، توجيه تهمة الاتجار في البشر لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.