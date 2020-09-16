بعد وصلة بكاء.. أحمد حسن وزينب أمام النيابة: كنا بنهزر

بكى اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته زينب، أثناء التحقيقات التي تجرى معهما في النيابة العامة، على ذمة اتهامهما بترهيب ابنتهما الطفلة إيلين.

وقال "أحمد"، أمام النيابة بعدما نسبت له وزوجته تهم ترويع طفلتهما والتربح من ورائها: "بنحب ولادنا أوي وبنخاف عليهم من أي شيء يؤذيهم وإحنا كنا بنهزر مع بنتنا في الفيديو وجميع المتابعين متفهمون قصدنا كويس، والموضوع الغرض منه الترفيه والضحك مع الناس".

وتواصل النيابة سماع أقوال المتهمين، ولم تصدر بحقهما أي قرارات حتى الآن.

كان المجلس القومي للطفولة والأمومة أعلن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

وأضاف المجلس أن وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي، بخط نجدة الطفل 16000، رصدت الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرهما فيديو على موقع يوتيوب، ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلبا في الطفلة الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفس الطفلة، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت موظفة وزارة التضامن، توجيه تهمة الاتجار في البشر لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.