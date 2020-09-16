أحمد حسن يدافع عن زينب أثناء ضبطهما: مالهاش ذنب.. أنا المسؤول

قال مصدر أمني، إن اليوتيوبر أحمد حسن دافع عن زوجته أمام رجال المباحث عقب القبض عليهما، قائلا: "زينب مالهاش ذنب في تصوير الفيديو أنا المسؤول.. والفيديو تم قص أجزاء منه".

وتعهد المتهم بعد القبض عليه، بعدم تعريض طفليهما للخطر، مطالبا بالإفراج عن زوجته لرعاية الطفلتين، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وبناء عليه طالبتهما القوة الأمنية بالاتصال بأفراد الأسرة، وتسليم الطفلتين لهم.