افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر

افتتح العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأشار رئيس مدينة الأقصر، إلى أن المركز يضم 10 أجهزة حاسب آلي، لتسهيل الحصول على التراخيص والمرافق والمحلات التجارية، وغيرها، ويعمل على الربط الإلكترونى بين الإدارات ذات الصلة بالخدمة التى يرغب فيها المواطن، ضمن نظام الشباك الواحد، لفصل مُقدم الخدمة عن متلقيها، وتحسين أسلوب الرقابة ورفع كفاءة أداء العاملين، من خلال نظام الدور الرقمى على غرار البنوك تيسيراً على المواطنين وللقضاء على نظام الطوابير التقليدية.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن الهدف من إنشاء المركز التكنولوجى هو دعم متخذ القرار بمعلومات آنية ودقيقة، والفصل بين مُقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، والحصول على خدمة متميزة وعاجلة للأنشطة وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات، مشيرا إلى أنه جارى تنفيذ أول ملف داخل المركز الجديد طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بخصوص المضى قدمًا فى ملف التصالح فى مخالفات البناء وتقديم أوجه الدعم وتذليل العقبات تيسيرا للمواطنين.