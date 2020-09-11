نائب محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بالبدرشين

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، يرافقه رئيس مركز ومدينة البدرشين، المركز التكنولوجي لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وجَّه نائب المحافظ بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل في تقديم كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين الراغبين في التصالح.

وتابع نائب المحافظ إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخلفات البناء وسداد جدية التصالح نسبة 25% من قيمة المخالفة.

وطالب نائب المحافظ لمسؤولي المركز التكنولوجي بسرعة حل أي مشكلة وتقديم كل التسهيلات للمواطنين.