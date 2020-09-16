وزيرتا التضامن والهجرة تتفقدان روضة السيدة غدا

تقوم الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ترافقها السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة، بجولة في منطقة روضة السيدة بمنطقة السيدة زينب، في تمام الساعة السادسة مساءً غدًا.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع روضة السيدة أحد المشروعات التي يتم فيها الاستثمار في البشر، والتي تقوم فيها الوزارة بتنمية سكان المناطق الخطرة ليس فقط بتقديم أثاث المنزل، ولكن بتحقيق التنمية الاجتماعية والصحية والثقافية والاقتصادية.

وأشادت "القباج"، بما تحقق في المشروع، مطالبة بضرورة تحقيق المزيد من التدخلات وتدعيمها ببرامج للتمويل الاقتصادي، وزيادة الفعاليات والأنشطة الخاصة ببرامج "2 كفاية" و"مودة"، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي والتمويل متناهي الصغر.

جدير بالذكر، أنَّ مشروع روضة السيدة بمنطقة تل العقارب سابقاً بحي السيدة زينب أقيمت على مساحة 7.5 آلاف فدان، انطلاقاً من رؤية الوزارة وإيمانها بقيمة المسئولية المجتمعية ودعم محدودي الدخل، ورفع مستوى معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.