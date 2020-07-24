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نقل 70 أسرة من الطيبي إلى روضة السيدة زينب

كتب:

وائل فايز
05:48 م | الجمعة 24 يوليو 2020
إزالة عقارات الطيبى

إزالة عقارات الطيبى

أكد الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حى السيدة زينب، نقل 70 أسرة من منطقة الطيبي، إلى مشروع إسكان روضة السيدة زينب، علاوة على إزالة 47 عقار.

جدير بالذكر، أن منطقة الطيبي بحي السيدة زينب، تضم 92 عقار، بها 202 أسرة مستحقة جار إجلائها، وإعادة تخطيط المنطقة، في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات، وإزالتها قبل نهاية العام الجاري، وتوفير حياة كريمة، وسكن ملائم للمواطنين.

وكان مجلس الوزراء، وافق على طلب محافظة القاهرة، إعلان منطقة الطيبى "روضة السيدة 2"، كمنطقة إعادة تخطيط، وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

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