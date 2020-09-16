ليلى علوي تسترجع ذكريات "حب البنات": إيه رأيكم في نهاية الفيلم؟

استعادت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الخاص بـ"تويتر"، ذكريات مشاركتها في بطولة فيلم "حب البنات"، والذي عُرض في عام 2004.

ونشرت ليلى علوي مجموعة صور من الفيلم معلقة: "بنات مصطفى أبو حجر عاشوا بعيد عن بعض، وعن دفا اللمة، ولما كبروا وبدأوا يدوروا على الحب، اكتشفوا إنهم بيدوروا غلط، وفي نهاية حدوتة كل واحدة فيهم فهموا إن الأمان وحضن العيلة مهم زي الحب والعواطف، ويمكن أكثر".

كما تفاعلت مع الجمهور بسؤالها لهم: "إيه رأيكم في نهاية فيلم حب البنات.. وهل كنتوا متوقعين نهاية مختلفة؟".

يذكر أن فيلم "حب البنات" شارك في بطولته كل من أحمد عز، وحنان ترك، وأشرف عبد الباقي، وهنا شيحة، وعبد الرحمن أبو زهرة، والفيلم من قصة نهاد عبد العزي، وسيناريو وحوار تامر حبيب، ومن إخراج خالد الحجر.

يذكر أن يوم الجمعة الماضية احتفلت الفنانة ليلى علوي، ببداية عام جديد، وفقًا للتقويم المصري القديم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وكتبت على "فيس بوك"، قائلة: "النهاردة بداية سنة جديدة في عمر أجمل بلاد الدنيا، بداية السنة بالتقويم المصري القديم، اللي المصريين زمان كانوا بيعرفوا بيه مواقيت الزراعة والحصاد وفيضان وجفاف النيل".