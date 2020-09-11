ليلى علوي تحتفل بالتقويم المصري القديم: يارب سنة خير ورخاء

احتفت الفنانة ليلى علوي، ببداية عام جديد، وفقًا للتقويم المصري القديم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ليلى علوي، على "فيس بوك"، قائلة: "النهاردة بداية سنة جديدة في عمر أجمل بلاد الدنيا، بداية السنة بالتقويم المصري القديم اللي المصريين زمان كانوا بيعرفوا بيه مواقيت الزراعة والحصاد وفيضان وجفاف النيل".

وتابعت: "بتبتدي سنة مصرية جديدة سنة 6262 اللي بتمناها سنة خير ورخاء علينا كلنا، وعلى بلدنا الجميلة مصر".

وتنتظر ليلى علوي استئناف تصوير فيلم التاريخ السري لكوثر، للمخرج محمد أمين، حيث يتبقي لها يوم واحد وتنتهي من تصويره، إلا أن مرور الجهة المنتجة للفيلم بأزمة مادية أوقف تصويره.

ويشارك في بطولة الفيلم زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، فراس سعيد وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد أمين.