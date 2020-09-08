السفير المصري بموسكو عن عودة الطيران: سنكون من الوجهات المحدودة للروس

قال السفير المصري لدى روسيا، إيهاب نصر، إن الطيران الروسي سيستأنف رحلاته إلى مصر بعد وقفه إثر أزمة انتشار جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن مصر هي الدولة الخامسة التي يتجه إليها الطيران الروسي بشكل مباشر، وستصبح أحد أعلى الوجهات كثافة في التشغيل.

وأضاف نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدم برنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، أن مصر ستكون أحد المتنفسات المحدودة جدًا للمواطن الروسي، وأن رحلة الغد مباعة بالكامل ولا يوجد مقعد واحد شاغر فيها.

وتابع السفير المصري لدى روسيا، أن هذا الأمر يعبر عن رغبة السائح الروسي في زيارة مصر، وهو ما يمنح فرصة لمصر لترويج الأقصر وأسوان وعدد من المقاصد السياحية.

وأشار إلى أن هناك جيلًا روسيًا شابًا متشوقًا للسياحة الثقافية، وبالتالي فإن هناك فرصة كبيرة في ترويج السياحة بمصر في روسيا، مشددًا على وجود تنوع سياحي كبير في مصر: "السياحة الثقافية تمثل أهمية كبيرة للمواطن الروسي، وأنا استقبلت مجموعة من الشركات التي تعمل في إطار خدمات البريد الإلكتروني ومحركات البحث ومنها شركات عملاقة، وقدموا لي إحصائية بحجم طلب البحث في السوق الروسي عن مصر، وحدثت طفرة ضخمة على مستوى البحث، وما كان مثيرًا هو أن معظمها ركزت على السياحة الشاطئية، والسياحة الثقافية تلاقي الاهتمام أيضًا من الروس".

ولفت إلى أن مصر هي الشريك الأول لروسيا في الشرق الأوسط وأفريقيا وهو ما يتضح في المشروعات المشتركة وحجم التبادل التجاري: "في الفترة الأخيرة بدأنا في مشروعات شراكة تصنيعية لإنتاج منتجات في مصر قادرة على المنافسة، وهو ما يعني إضافة استثمارات أجنبية وتوفير فرص عمل وتغيير شكل العلاقة وتحويلها إلى شراكة، وهو المسار الأهم في هذه الفترة على مستوى العلاقة بين البلدين".