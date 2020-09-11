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مصر الطيران تسير 47 رحلة غدا

كتب:

الوطن
10:57 ص | الجمعة 11 سبتمبر 2020
مصر الطيران

مصر الطيران

تسير مصرللطيران غدًا السبت ١٢ سبتمبر ٤٧ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من امسترادم، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، بغداد، بيروت، تونس، البحرين، نيويورك، أبوجا، أكرا، و٣ رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، ورحلة استثنائية إلى كل من جدة، المدينة المنورة، و٩رحلات داخلية بمعدل ٣ رحلات جوية إلى كل من الغردقة، شرم الشيخ، ورحلة جوية إلى كل من الأقصر، أسوان، طابا، بالإضافة إلى ٤ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب ٤٨٠٠ من راكب.

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