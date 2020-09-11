مصر الطيران تسير 47 رحلة غدا

تسير مصرللطيران غدًا السبت ١٢ سبتمبر ٤٧ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من امسترادم، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، بغداد، بيروت، تونس، البحرين، نيويورك، أبوجا، أكرا، و٣ رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، ورحلة استثنائية إلى كل من جدة، المدينة المنورة، و٩رحلات داخلية بمعدل ٣ رحلات جوية إلى كل من الغردقة، شرم الشيخ، ورحلة جوية إلى كل من الأقصر، أسوان، طابا، بالإضافة إلى ٤ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب ٤٨٠٠ من راكب.