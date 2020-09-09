314 مليار دولار خسائر شركات الطيران بسبب كورونا خلال عام 2020

منيت شركات الطيران بجميع دول العالم، بخسائر مالية كبيرة خلال عام 2020، جراء جائحة كورونا، التى أوقفت بشكل كامل الحركة الجوية بين الدول بعضها وبعض، كما أوقفت حركة الطيران المحلية داخل الدول.

وقدر الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، خسائر قطاع الطيران المدنى المصرى بسبب كورونا، بأكثر من 3 مليارات جنيه، وذلك بسبب توقف الحركة بشكل شبه كلى منذ تفشى جائحة كورونا، وتوقف إيرادات الشركات والمطارات المصرية.

فيما أكد الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، خسائر الشركة جراء توقف حركة الطيران الخارجية جراء انتشار فيروس كورونا، بلغت 1.2 مليار جنيه شهريا.

الأياتا: خسائر شركات الطيران قد تصل إلى 84 مليار دولار هذا العام

ومن جهته قدر الاتحاد الجوى للنقل الجوى "أياتا" خسائر قطاع الطيران فى مصر، بقيمة 1.6 مليار دولار، نتيجة لخسارة 9.5 مليون راكب، وأن العاملون بقطاع الطيران المصرى، قد يخسروا نحو 205 ألف وظيفة بسبب تلك الأزمة.

وتابع الاتحاد: أن تلك الخسائر ستؤدى إلى خسائر فى الاقتصاد المصرى، تقدر قيمتها بحوالى 2.4 مليار دولار.

وأشار الاتحاد الدولى للنقل الجوى، إلى انه يتوقع أن تبلغ خسائر شركات الطيران الصافية خلال عام 2020، نحو 84.3 مليار دولار، كما ستنخفض الايرادات بنسبة 50% لتصل هذا العام إلى نحو 419 مليار دولار مقارنة بـ838 مليار دولار في 2019.

وأوضح "الأياتا"، أن شركات الطيران لن تستطيع التخلص من تلك الخسائر والديون، خلال السنوات المقبلة، نظراً لتراجع متوسط عدد الرحلات اليومية حول العالم، إلى نحو 81% نهاية الربع الأول من العام الحالي، بسبب توقف الطائرات في المطارات، لافتا إلى ان منطقة أفريقيا والشرق الأوسط سجلت عدد رحلات جوية أقل بنسبة 95% في الربع الأول.

وقدّرالاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، حجم خسائر قطاع الطيران عالميا منذ تفشي جائحة فيروس كورونا بـ314 مليار دولار، بالإضافة إلى خسائر أخرى تقدر بـ550 مليار دولار، وهي عبارة عن ديون ناتجة عن توقف النشاط.

وأشار الاتحاد، إلى أنه بالرغم من أن هناك مؤشرات على أن الحركة تتحسن بشكل بطئ، فإنه من المتوقع أن تنخفض مستويات الحركة الجوية لعام 2020، بنسبة 54.7% مقارنة بعام 2019، بينما ستنخفض أعداد الركاب إلى 2,25 مليار راكب تقريبا، أي ما يعادل تقريبا مستويات عام 2006.

وحذر الاتحاد من ارتفاع مستوى ديون شركات الطيران في المستقبل، لافتا إلى ان شركات الطيران دخلت عام 2020 في وضع مالي جيد نسبياً، مشيرا إلى أن إجراءات المساعدة المالية التي اتخذتها الحكومات منعت إفلاس الشركات، إلا أنها زادت الديون من 120 إلى 550 مليار دولار أي حوالى 92% من الايرادات المتوقعة في العام 2021".