"مداد نيوز" السعودية: معاهدات السلام بالمنطقة فكر جديد يخلق مسارا أفضل

وقعت الإمارات والبحرين معاهدة سلام مع إسرائيل ستغير وجه الشرق الأوسط وتمثل فكرا جديدا يخلق مسارا أفضل للمنطقة، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، فوفق بنود المعاهدة يتطلع الأطراف لتحقيق رؤية تجعل الشرق الأوسط ينعم بالسلام والازدهار بإقامة علاقات دبلوماسية ودية وجعل العلاقات طبيعية بالكامل.

وأوضح التقرير، أن تلك المعاهدة تهدف إلى السير في طريق جديد يفتح باب الطاقات الكبرى الكامنة في المنطقة فالتحديات التي تواجه الشرق الأوسط لن تحل إلا بالتعاون وليس الحرب كما شجع الاتفاق مساعي تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات بقصد ترسيخ ثقافة السلام.

وأشار التقرير، إلى أن الاتفاقية تسعى لاجتثاث الفكر المتطرف وإنهاء النزاعات وعلى الأرض، حيث وقعت أبيكس الوطنية للاستثمار الإماراتية اتفاقا تجاريا استراتيجيا مع تيرا الإسرائيلية يهدف لتطوير الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا.

كذلك وقعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم مع معهد وايزمان للعلوم للتعاون المشترك بالإضافة إلى لقاءات ومباحثات للتعاون في مجالات الطب والتكنولوجيا والزراعة.