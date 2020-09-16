البابا يحذر من كورونا: الفيروس قاعد معانا غصب عننا.. ناخد بالنا

طالب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط بالالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد خاصة مع دخول فصل الشتاء وتغير فصول السنة.

وقال البابا في ثاني عظة أسبوعية له بحضور شعبي، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد أشهر من التوقف بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجد: "كورونا ممشيتش ولكن قاعدة معانا غصب عننا، ناخد بالنا، ومن يجد لديه أي عرض مرضي يبقى في المنزل، فمازلنا في مرحلة مستمر فيها الوباء وخاصة مع عودة المدارس والجامعات".

وكان البابا تواضروس، قرر في بداية تفشي جائحة كورونا داخل مصر وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالوباء، تعليق الاجتماع منذ بداية مارس الماضي، فيما حرص على إلقاء عظته الأسبوعية في موعدها المعتاد من المقر البابوي بالقاهرة بدون حضور أحد، بدءًا من ١٨ مارس وحتى ٨ أبريل، وذلك على الهواء مباشرة على القنوات الفضائية القبطية.

وتماشى هذا القرار في بدايته مع قرار الكنيسة وقتها بتعليق كافة الاجتماعات الكنسية للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا، قبل أن تعود الكنيسة وتقرر في 21 مارس غلق الكنائس وإيقاف القداسات.

وعقب عيد القيامة المجيد، توقف البابا تماما عن إلقاء عظاته الأسبوعية التي استعاض عنها بتقديم رسائل يومية مصورة تعرض على القنوات القبطية والصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

واستمر هذا الوضع حتى قرار البابا استئناف عظاته الأسبوعية اعتبارا من الأسبوع الماضي، والتي حضرها عدد من المطارنة والأساقفة والكهنة إلى جانب عدد من الأقباط، وسط تطبيق إجراءات احترازية دقيقة لمواجهة تفشي فيروس كورونا منها ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.