"المركزي" يطرح أذون خزانة أجل 182 و357 يوما بـ20.5 مليار جنيه غدا

يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة أجل 182 و357 يوماً بقيمة إجمالية 20.5 مليار جنيه، غداً.

وأعلن البنك، عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيتم تنفيذ طرحين، الأول بقيمة 9.5 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 182 يوماً، والثانى بقيمة 11 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 357 يوماً.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى قررت في اجتماعها الماضي، مطلع أغسطس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتُعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتعتمد وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.