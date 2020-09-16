بالصور.. محافظ القاهرة يتفقد حل أزمة "انسداد الصرف بالأوتوستراد"

وصل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى موقع حدوث انسداد بخط الصرف الصحى الرئيسى بطريق الأوتوستراد بمنشأة ناصر لمتابعة الموقف، حيث جاء الانسداد بسبب إلقاء مخلفات صلبة وثقيلة قادمة من منطقة الزرايب.

ورافق المحافظ المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أثناء متابعة سحب المياه وفتح الطريق.

وأوضحت شركة الصرف الصحى بالقاهرة التنسيق مع شركة مياه الشرب لقطع المياه عن منطقة منشية ناصر لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي.

وأشارت الشركة إلى أنه تم الدفع بمعدات الشركة حوالى (30 شفاط - وبدالات محمولة) والدفع بغطاسين لإجراء أعمال التطهير والتسليك، وجارٍٍ سحب المياه.

وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها وأنه جارٍ الإصلاح فى أسرع وقت ممكن.