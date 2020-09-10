محافظ القاهرة يغرس أول شجرة في تجميل الجزيرة الوسطى بصلاح سالم

قام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، بغرس أول شجرة فى بداية المرحله الاولي لتطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم، والتي تهدف إلى رفع كفاءة المسطحات الخضراء وزيادة مساحتها، والإنارة في المنطقة الممتدة من نهاية جسر المطار حتى منطقة العباسية.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالمحافظة، إلى أن أعمال التطوير تقوم بها الهيئة، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، والتي تتضمن استخدام الإضاءة الحديثة في إبراز أعمال التشجير.