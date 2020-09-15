غدا.. "المهندسين العرب" يناقش إعادة إعمار السودان بعد الفيضانات

أعلنت لجنة الموارد المائية باتحاد المهندسين العرب عن تنظيم ندوة حول كارثة فيضانات السودان بعنوان تخفيف الآثار: الترميم وإعادة الأعمار"، غداً الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة خبراء المياه من مصر والسودان.

وقال الدكتور عادل الحديثى، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، إن الندوة تهدف إلى تحديد الأضرار التى لحقت بالمناطق التى تضررت بالفيضانات والعمل على وضع استراتيجية علمية لترميم المبانى المتضررة وإعادة إعمار المدن والقرى المتضررة.

وتابع "الحديثي"، بحسب بيان للاتحاد، قائلا "فضلا عن وضع تصور هندسى لعمل سدود ومخرات السيول وخزانات مياه تعمل على تجميع مياه الفيضانات والأمطار بحيث يتم تجميعها فى بحيرات صناعية يستفاد منها فى الزراعة والصناعة والمعيشة لسنوات مقبلة، على أن تكون مخرات مياه الفيضانات خارج المناطق المأهولة بالسكان والقرى والمدن و بعيدة عن الطرق الوطنية والثانوية ، لتتلاشى أثار الفيضانات السلبية".

وشدد الدكتور عادل الحديثى، على ضرورة وضع استراتيجية مواجهة الفيضانات بالوطن العربى، لتعمل على إدارة المساحات المعرضة للفيضانات، من خلال التنبؤ والتخطيط المسبق وكذلك وضع تقنيات مواجهة الفيضانات والتى تحث على إدارة المخاطر الناجمة عن الفيضانات، من خلال تقييم حدة الخطر في المناطق المختلفة والتخطيط المسبق للتعامل مع الخطر قبل وقوعه.

وقال "الحديثي"، "الأضرار التي لا يمكنك منعها بتاتاً يمكنك تقليل مخاطرها"، مشدداً على ضرورة وجود محطات رصد جوي محترفة تُخّبر المواطنين بتوقيت حصول الفيضان في أسرع وقت ممكن، وكذلك العمل على اتخاذ التدابير الوقائية البسيطة في التعامل مع الفيضانات قبل حصولها وأثناء الفيضان وبعده.

وأكد أنه لابد من الاستفادة من مياه الأمطار والنظر إليها كنعمة وليس نقمة، وأن وضع استراتيجية سيمنح الوطن العربى فرصة للاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدورة في ظل انعدام التقنيات التي تعنى بالاستفادة منها، موضحاً أن المدن تحتاج إلى تحديد مستويات الأمان التي تنشدها، والمناطق التي تحتاج إلى حماية أكثر من غيرها بطرق تؤهلها للصمود أمام الفيضانات.

وأوضح الحديثى أنه سيتحدث فى الندوة العقيد عبدالجليل عبدالرحمن، الناطق الرسمى لمجلس الدفاع المدنى بدولة السودان، والدكتور مهندس بله أحمد عبدالرحمن، مدير الإدارة العامة لشئون مياه النيل والخزانات بوزارة الرى والموارد المائية بالسودان، وسيتحدث من مصر الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة.