المهندسين: تقرير السلامة الإنشائية للمباني يتحمله من أعده

قال المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد بنقابة المهندسين، إن تقرير السلامة الإنشائية، يهدف للاطمئنان على صحة العقار وأرواح السكان بداخله، وهو أحد البنود الذي نص عليه قانون مخالفات في الجهة الإدارية التابع لها.

وأضاف "حشيش"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن من يستطيع تقديم تقرير السلامة الإنشائية، أي مهندس يجد في نفسه عنصر الكفائة في إنجاز تلك المهام التي نص عليها القانون، موضحا أن المهندس يملء البيانات، ويكتب توصية ما، إذا كان المنشئ أمن أو غير أمن، ويكون كلاهما على مسؤوليته.

وأكد أن من يقوم بكتابه التقرير، يقوم بإثبات كل البيانات الخاصة بالعقار، ومدى صلاحيته للاستخدام من قبل المواطنين، وأيا ما يقوم بوضعه في التقرير، يكون على عهدة المهندس الخاصة.