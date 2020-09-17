مبيعات "ميتسوبيشي إكليبس" ترتفع في فئة SUV بالسوق المحلي بنسبة 15%

قال المهندس شادي ريان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسيارات، أن مبيعات سيارة "ميتسوبيشي ايكلبس" الرياضية متعددة الاستخدامات SUV داخل السوق المحلي ترتفع منذ طرح موديل 2020 بنسبة وصلت إلى 15%.

وأشار "ريان"، إلى أن ذلك يرجع إلى العروض التي يتم طرحها على السيارة مثل الصيانة مدة 3 سنوات أو 30 ألف كم، وترخيص مجاني مدة 3 سنوات، بالإضافة إلى الفئات السعرية للسيارة المنافسة داخل السوق المصري، منوها إلى أنه من المقرر طرح الموديل الجديد 2021 من السيارة بالسوق المصري لأول مرة خلال منتصف نوفمبر المقبل.

وخلال السطور التالية نستعرض الأسعار الرسمية للفئات الثلاثة من سيارة "اكليبس" موديل 2020 المطروحة بالسوق المصري، والمواصفات الخاصة بها.

يبدأ سعر السيارة الفئة الأولى من 380 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 400 ألف جنيه، والثاثة بسعر 425 ألف جنيه؛ مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة لترية 1.5 لتر 1500 CC، ينتج قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

تأتي السيارة بأبعاد (الطول 4405 ملم، العرض 1805 ملم، الارتفاع 1685 ملم، قاعدة العجلات 2670 ملم)؛ ومزودة بعدة وسائل للأمان منها (وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD).