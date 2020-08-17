"ميتسوبيشي" تطرح "إكليبس كروس" الجديدة لعام2021: 8 سرعات وبرنامج توازن

أعلنت شركة دايموند موتورز الوكيل الحصري لشركة ميتسوبيشي في مصر عن إطلاق النسخة الجدية من سيارة إكليبس كروس 2021.

وتأتي النسخة الجديدة بأعلى معدات للأداء، حيث تضم السيارة محرك مزود بشاحن توربيني بسعة 1500 سي سي، تبلغ الطاقة القصوى للمحرك 5500 لفة في الدقيقة، وعزم النيوتن 240.

ويتصل المحرك بناقل حركة CVT مزود بـ8 سرعات.

كما تأتي السيارة بعدة عوال للأمان أبرزها، 7 وسائد هوائية للركاب، مثبت سرعة، حساسيات للركن بثمان اتجاهات، ونظام الفرال المانع للانزلاق، برنامج التوازن عند المرتفعات، ونظام تخفيف حدة التصادم الأمامي.

وتتوفر في السيارة العديد من الكماليات الترفيهية، أبرزها نظام صوتي مكون من 9 مكبرات للصوت، وشاشة تعمل باللمس مع كاميرا خلفية، وشاشة عرض زجاج أمامية.