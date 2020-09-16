انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة غدا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة تنسيق 2020، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت: https://tansik.egypt.gov.eg/application/، خلال الفترة من يوم غد الخميس ولمدة خمسة أيام تنتهي الاثنين الموافق 21 سبتمبر الجاري.

وتشمل المرحلة الثالثة بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول، وكذلك الطلاب المتخلفون عن التقدم في المرحلتين الأولي والثانية، إضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني،

وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة، لجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية 205 درجات، بنسبة 50%.

وتابعت الوزارة أنه سيتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي، أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، على أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

• وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468، بسعر المكالمة العادية، ومن أي موقع في القاهرة والمحافظات.