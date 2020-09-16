أمريكا تهدد بمعاقبة أي شركة سلاح تعقد صفقات مع إيران

تعهدت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، بفرض العقوبات الأمريكية "كاملة" على أي شركة سلاح دولية تعقد صفقات مع إيران، فور أن يتقرر تمديد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران.

وجاء الإنذار على لسان المبعوث الأمريكي الخاص بملف إيران إليوت أبرامز، خلال إفادة صحفية، بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وفقًا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وقال "بومبيو"، إن الولايات المتحدة ستعود للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل، لمحاولة إعادة فرض العقوبات على إيران.

وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض محاولة أمريكية في 14 أغسطس لتمديد حظر دولي على توريد السلاح لإيران إلى ما بعد انقضاء أجل الحظر الحالي في أكتوبر، غير أن الولايات المتحدة ماضية في مساعيها استنادا لتفسيرها القانوني الخاص.

وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وأعادت في أعقاب ذلك فرض عقوبات قاسية على طهران، خاصة على خلفية دعمها للإرهاب.

وفي 21 أغسطس، فعّلت واشنطن في الأمم المتحدة آلية "سناب باك"، لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، من بينها تمديد حظر الأسلحة.