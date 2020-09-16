تواضروس: هناك إعلانات تحط من قيمة المرأة وتظهرها كأنها سلعة للاستهلاك

استنكر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعض الإعلانات التي تّحط من قدر المرأة، مستشهدًا بذلك بإعلانات عن سيارات جديدة، "يجيبوا السيارة ويقولوا مميزاتها وجمبها واحدة شيك جميلة"، مشيرًا إلى أن بعض الأطفال يظنون بأن هذه المرأة تُباع مع أي سيارة.

وأضاف "تواضروس"، خلال عظته الأسبوعية، أن هذا هو الانطباع الذي يأتي لدى الأطفال من هذا الأمر، وهو ما يُشبه المرأة كأنها سلعة ويحط من قدرها، "خدوا بالكم السيارة سلعة للاستهلاك، هل نقبل أن تكون المرأة سلعة للاستهلاك؟.. لازم نبقى فاهمين القيم".

وأشار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أن هناك ثقافات وهمية زائفة، مثل أن يقوم فنان تشكيلي بالذهاب إلى مصيف ويمسك بجزء من الرمال ويقوم ببناء قلعة في أربعة أيام من الرمال، ثم يأتي بعض الفتيان ويقوموا بهدمه في 4 دقائق، "يعني اللي يتبنى في أربعة أيام ممكن يتهد في أربع دقائق".

وتابع: "اللي ممكن تقعد تبنيه في ابنك أو بنتك في سنوات، ممكن يتهد في منظر، أو شات، أو كلمة تتقال قدامه".