نص إعلان السراج استقالته من الحكومة الليبية: ليس تهربًا من المسؤولية

أعلن رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، استقالته من منصبه.

وقال "السراج"، في كلمة ألقاها مساء اليوم الأربعاء: "أعلن رغبتي في تسليم السلطة للسلطة التنفيذية الجديدة بنهاية شهر أكتوبر المقبل".

ورحب "السراج" بما تم "إعلانه إلى حدود الساعة في المشاورات الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة"، مضيفًا: "ونشد على أيدي الجميع لإنجاز المزيد"..

وأضاف "السراج" أنه "منذ توقيع اتفاق الصخيرات في ديسمبر، سعينا بين الأطراف الموجودة على الساحة السياسية الليبية لتوحيد مؤسسات الدولة، والمناخ السياسي لا يزال يعيش حالة استقطاب جعل كل المباحثات الهادفة إلى إيجاد تسويات سلمية، شاقة وفي غاية الصعوبة".

وتابع: "تراهن بعض الأطراف المعتادة على خيار الحرب، وقدمنا الكثير من التنازلات لقطع الطرق أمام هذه الرغبات الآثمة".

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من تظاهرات ضخمة شهدتها طرابلس وعدد من مدن الغرب الليبي؛ احتجاجًا على أداء حكومة السراج.

وكانت الاحتجاجات تطالب برحيل السراج، بعدما ارتفع مستوى الغليان بين سكان ليبيا، لاسيما الشبان، بسبب تدهور الظروف المعيشية وانتشار الفساد.

وقال فايز السراج في كلمته:"لم تكن الحكومة تعمل في الأجواء الطبيعية وحتى شبه الطبيعية منذ تشكيلها، وكانت تتعرض كل يوم للمؤامرات داخليًا وخارجيًا، وواجهت الكثير من الصعوبات في أداء مهامها.. هذه هي الحقيقة وليس تهربًا من المسؤولية بل إنما سعينا إلى التوصل إلى توافقات مرضية تغليبًا لمصلحة ليبيا والشعب الليبي، على هذا الأساس كانت كل تحركاتنا".

وأضاف السراج: "اليوم نشهد اللقاءات والمشاورات بين الليبيين التي ترعاها الأمم المتحدة، ونرحب بما تم الإعلان عنه من توصيات مبدئية، وننظر إليها بعين أمل لأن تكون فاتحة خير لمزيد من التوافق والاتفاق.. أفضت هذه المشاورات الأخيرة إلى اتجاه نحو مرحلة تمهيدية جديدة لتوحيد المؤسسات، وتهيئة مناخ عقد انتخابات برلمانية ورئاسية قادمة".

وختم كلمته قائلًا: "في النقطة الأخيرة أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم على أمل باختيار مجلس رئاسي جديد".