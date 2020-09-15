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سياسي ليبي: دعوة السراج لشركات تركية للتنقيب تفتح جبهة جديدة للصراع

كتب:

محمود البدوي
05:12 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
نزار مقني، المتخصص في الشأن الليبي

نزار مقني، المتخصص في الشأن الليبي

قال نزار مقني، المتخصص في الشأن الليبي، إن دعوة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج للشركات التركية للتنقيب في بلاده ليست بالمفاجئة، بل أمر متوقع منذ إبرام بروتوكول تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية بين حكومة الوفاق وأنقرة، وآخر أمني، وذلك خلال حواره على شاشة "الغد" الإخبارية.

وأضاف "مقني"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الصراع التركي على الثروات في شرق ووسط المتوسط، لافتا إلى أن تلك الدعوة تفتح جبهة هذا الصراع من شرق المتوسط إلى الوسط، وهو ما يجعل الجدل حول الانتهاكات التركية يطول.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أعلنت أن رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، دعا الشركات التركية إلى العمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا، في خطوة من شأنها فتح جبهات أخرى بخلاف شرق المتوسط وما يحفه من تعقيدات.

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