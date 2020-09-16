"التنظيم والإدارة" يضع خطة للمرأة العاملة استجابة للرئيس

قالت مصادر حكومية، لـ "الوطن"، إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سيعكف بجميع إداراته المختلفة، بداية من الأسبوع المقبل، على وضع خطة لـ عمل المرأة العاملة بالجهازالإداري للدولة، والتي ترعى أطفالا صغارا، لتحديد أيام حضورها وانصرافها من العمل لدى الجهة الحكومية التي تعمل بها، مؤكدة أن ذلك يأتي استجابة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمراعاة وضع المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة، لتسهيل وتبسيط إجراءات عملها، بعد إعلان خطة الدراسة في العام المقبل.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات اليوم، إن النظام الجديد لحضور الطلاب يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

المصادر: على الأرجح انتهاء الجهاز من وضع خطة العمل أثناء الدراسة خلال الأسبوع المقبل

وقالت المصادر إنه على الأرجح، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سينتهي من الخطة الأسبوع المقبل ليتم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للموافقة عليها بعد ضبطها قانونيا طبقا لنصوص قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

%43 نسبة عمل المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة

جدير بالذكر أن نسبة المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة تبلغ 43% من إجمالي عدد العاملين في 718 جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة والخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك طبقا لأحدث الإحصاءات التي أعدها الجهاز عام 2018.

رسائل عدة من الرئيس السيسي للمصريين

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من الرسائل، اليوم، لفئات مختلفة ما بين التحذير والتوجيه، حيث تحدث خلال حفل افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، عن موضوعات عدة تخص التعليم والحياة والمرأة، فضلا عن تطرقه لأهل الشر وما يحاك ضد مصر من مؤامرات يجب مواجهتها بالوعي.

وكانت من أبرز الرسائل التي وجهها الرئيس، رسالة تنبيه للمصريين من المؤامرات، حيث قال الرئيس للمصريين، إنّ قوى الشر تصورت أنّها ستنجح في تأليب المصريين، عن طريق التشكيك في إنجازات الدولة، مضيفا: "المصريين لازم ينتبهوا، ووعينا زاد تجاه المؤامرات، وده أمر مقدر من الدولة، هو عاوز يشكك في اللي بيتعمل ويسيء ليه".

وأضاف الرئيس السيسي لمحاولي هدم مصر: "إحنا بنصلح اللى بقاله سنين متساب"، وتابع: "عاوزين تهدوا الدول ليه؟ ابعدوا عننا بشركم، ده فيها ملايين الناس، عاوزينها تتخرب، إحنا بنصلح اللى بقاله سنين متساب".