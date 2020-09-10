هاشتاج دعم الرئيس يهزم لجان الإخوان: الشعب يريد السيسي

واصلت اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، حملاتها ضد الدولة والقيادة السياسية، مستغلين الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة ملف التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، لنشر الأخبار الكاذبة لإعادة الفوضى.

وأطلقت لجان الإرهابية، هاشتاج يحمل اسم "نازلين في وقت مفاجئ"، وقاموا بنشره على صفحاتهم والحسابات الوهمية التي يديرونها، وهو ما قابله مواطنون بإطلاق هاشتاج "الشعب يريد السيسى"، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولاً بموقع تويتر، بعد دقائق من نشره، متفوقًا على هاشتاج الجماعة الإرهابية، ما يؤكد أن الشعب المصري يقف بجانب قيادته السياسية ويثق بها.

ودعم العديد من مغردي موقع التغريدات القصيرة "تويتر" الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية، ضد محاولات جماعة الإخوان الفاشلة لإعادة الفوضى مرة أخرى إلى مصر.

وجاءت التغريدات داعمة للرئيس السيسي، فكتب حساب يحمل اسم "عادل": "هدية الله لنا في مصر.. الرئيس عبدالفتاح السيسي.. اللهم انصره على من يعادي مصر.. قول واحد إحنا الشعب.. السيسي بقلوبنا"، واستعرضت مريم على الهاشتاج نفسه بعض إنجازات السيسي في السنوات الست الماضية، وقالت: "ربنا يوفقه أنقذ مصر من نفق مظلم والإخوان عايزين يرجعونا للأيام السوداء تاني".

ودعم بعض العرب الرئيس السيسي على نفس الهاشتاج، منهم حساب سعودي يحمل اسم ديلوتا فهد، وقالت: "لو أنا مصرية والله ما أخلي التركي يرجع يحكمني، ولا أخلي قطر الصغيرة جداً جداً تتحكم بدولتي وتقوي الإخوان الإرهابيين على شعبي وأدعم جيشي ورئيسي لآخر قطرة".

"بدر الدين": الانتماء والثقة خط الدفاع الشعبي عن الدولة

من جانبه، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تفوق هاشتاج دعم الرئيس على ما تطلقه الجماعات الإرهابية من هاشتاجات يؤكد أن الشعب المصري يقف بجانب قيادته السياسية ويثق بها.

وأضاف بدر الدين، في تصريحات لـ"الوطن"، أن انتماء المواطن وثقته في قياداته السياسية نظرًا لما رأى من إنجازات حقيقية على أرض الواقع في كافة المجالات، هو خط الدفاع الشعبي عن الدولة، من محاولات الجماعة الإرهابية لبث الشائعات بهدف الفوضى.

وأشار إلى أن هاشتاجات الإرهابية ضد الدولة لا تنتهي، ولكن الشعب المصري يقابلها بوعيه بمعرفة المخاطر التي تحاك ضد الدولة.