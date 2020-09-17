البابا تواضروس: تربية الأسرة للأبناء بطريقة غير صحيحة "خطية"

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الأب والأم يُعدان آلات وأدوات كرسها الله من أجل تربية الأبناء، مناشدًا أولياء الأمور ببناء أبنائهم على الصخر وليس على الرمال، مؤكدا على ضرورة وجود قنوات مفتوحة بين الأب والأم وبين الأولاد، سواء أطفال أو في سن المراهقة أو كبار.

وأضاف "تواضروس"، خلال العظة الأسبوعية، أن إحدى المدرسات تحدثت مع تلاميذها عما فعلوه مع أسرهم في يوم الأجازة، فكان من ضمن الإجابات طفل قال بحماسة أن والده أخذه من أجل اصطياد السمك، رغم أن الطفل لا يُحب الذهاب لصيد السمك، ولكنه أعرب لمعلمته أنه كان سعيدا للغاية كونه كان مع والده.

وأشار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أنه يتم رصد انحرافات لا تنتهي في المجتمع وأفعال أيضًا، وقائلا "نتفاجئ في النهاية بأن الطفل لا يّسمع الكلام عندما يكبر، يقولوا الواد كان بيسمع الكلام لما كبر مبقاش يسمع الكلام، أو يقولوا البنت كانت أخلاقها كويسة لما كبرت مش عارف بقت إيه، ارجوكم خدوا بالكم".

وتابع: "لو الأب أو الأم قامت بتربية ابنها أو بنتها بطريقة خاطئة ده في حد ذاته يُعد خطية، ربنا أداك أمانة واستودعها عندك عشان تحافظ عليها، وتنميها وتكبرها، عشان يبقى إنسان ناضج وقوي بإيمانه وقوي بقلبه".