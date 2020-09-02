مبروك عطية: الخطاب الديني المعروض حاليا متخلف "ده لو عندنا أصلا"

وصف الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، الخطاب الديني المعروض حاليًا، بأنه خطاب ديني متخلف مضيفًا: "ده أساسا لو عندنا خطاب ديني".

وقال عطية، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الخطاب الديني نوعان، مشبهًا الخطاب الديني بالبضاعة الموجودة في الأسواق التجارية، حيث هناك بضاعة معروضة، وبضاعة أخرى موجودة في المخازن.

وأشار عطية، إلى أن الخطاب الديني المعروض "متخلف"، معلقًا على دعوات تجديد الخطاب الديني قائلًا: "لو كان عندنا خطاب ديني كنا هنادي بتجديده".

واعتبر عطية، أن الخطاب الديني الحقيقي هو المهجور والذي شبهه بأنه موجود في المخازن، مشددًا أنه ينفني عمره من أجل الخطاب الديني الحقيقي.