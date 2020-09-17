بدء عرض "أسود فاتح" على موقع "شاهد" آخر الشهر الحالي

أعلنت منصة "شاهد"، موعد عرض مسلسل "أسود فاتح"، حيث من المقرر أن يكون 27 سبتمبر الحالي.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، واستقرت الجهة المنتجة على عرض العمل على تطبيق "شاهد".

"أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نورالدين.