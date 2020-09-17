تعرف على شخصية هيفاء وهبي في مسلسل "أسود فاتح"

"رانيا خطاب" هي الشخصية التي تجسدها هيفاء وهبي، في مسلسل "أسود فاتح"، وهي فتاة ارستقراطية تفقد فجأة حياتها الرغدة، لتجد نفسها وسط دوامات الغدر والخيانة من أقرب الناس، فتصبح هاربة من اتهامات بالقتل والفساد، فتسعى للانتقام واستعادة حياتها طوال أحداث المسلسل.

وواجه مسلسل "أسود فاتح"، عددا من التوقفات بسبب أزمة كورونا وتوقف حركة الطائرات، حيث كان من الصعب استكمال التصوير لأن معظم المشاركين في العمل من الفنانين المصريين، كما واجه المسلسل أزمة وقوع تفجيرات مرفأ بيروت، حيث كان يتم التصوير هناك، واضطر مخرج العمل لنقل التصوير لمكان آخر.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، واستقرت الجهة المنتجة على عرض العمل على موقع "شاهد".

"أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نورالدين.