صرف سلع تموينية بمبلغ 34.2 مليون جنيه في 15 يوما لمواطني الأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه فى اطار تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأنشطة التموينية بمحافظة الأقصر تم من 1 حتى 15 من الشهر الجاري صرف سلع تموينية بمبلغ 34.2 مليون جنيه بنسبة 79.5% من إجمالى قيمة الدعم المقرر لمواطنى المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، أنه تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 1.4 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر أغسطس الماضى لعدد 64090 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وصرف 41 مليون رغيف خبز بلدى مدعم بالبطاقات التموينية من خلال 304 مخبز على مستوى المحافظة بمعدل صرف يومى 2.7 مليون رغيف.

صرف 2395 طن دقيق بلدى مدعم بالبطاقات التموينية من مستودعات الدقيق .

كما تم تحرير عدد 420 قضية تموينية خلال تلك الفترة للمخالفين للقرارات والقوانين الوزارية التموينية منها عدد 152 مخالفة ضد المخابز، وعدد 260 قضية للأسواق والمتاجر المخالفين وعدد 8 قضايا ضد أنشطة المواد البترولية .

وقد استمر ضبط البطاقات التموينية المجمعة لدى المخابز وتهيب مديرية التموين بالأقصر للسادة المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب المخابز أو أصحاب الأنشطة التمصوينية حرصا على مخصصاتهم وحقوقهم وعدم التعرض للمساءلة القانونية والغاء تلك البطاقات.