صرف سلع تموينية بمبلغ 34.2 مليون جنيه في 15 يوما لمواطني الأقصر
02:53 ص | الخميس 17 سبتمبر 2020
أرشيفية
أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه فى اطار تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأنشطة التموينية بمحافظة الأقصر تم من 1 حتى 15 من الشهر الجاري صرف سلع تموينية بمبلغ 34.2 مليون جنيه بنسبة 79.5% من إجمالى قيمة الدعم المقرر لمواطنى المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.
وأضاف وكيل تموين الأقصر، أنه تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 1.4 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر أغسطس الماضى لعدد 64090 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وصرف 41 مليون رغيف خبز بلدى مدعم بالبطاقات التموينية من خلال 304 مخبز على مستوى المحافظة بمعدل صرف يومى 2.7 مليون رغيف.
صرف 2395 طن دقيق بلدى مدعم بالبطاقات التموينية من مستودعات الدقيق .
كما تم تحرير عدد 420 قضية تموينية خلال تلك الفترة للمخالفين للقرارات والقوانين الوزارية التموينية منها عدد 152 مخالفة ضد المخابز، وعدد 260 قضية للأسواق والمتاجر المخالفين وعدد 8 قضايا ضد أنشطة المواد البترولية .
وقد استمر ضبط البطاقات التموينية المجمعة لدى المخابز وتهيب مديرية التموين بالأقصر للسادة المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب المخابز أو أصحاب الأنشطة التمصوينية حرصا على مخصصاتهم وحقوقهم وعدم التعرض للمساءلة القانونية والغاء تلك البطاقات.