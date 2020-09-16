محافظ الأقصر يوضح تفاصيل دعم المواطنين في تصالحات البناء

كشف المستشار مصطفى ألهم، محافظة الأقصر، تفاصيل الدعم المقدم للمواطنين بمختلف المراكز التكنولوجية، في ملف التصالح بمخالفات البناء، حيث أنه يجرى العمل بالمراكز التكنولوجية، لتلقي طلبات التصالح، وسداد جدية التصالح خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وخلال أيام العطلات، حتى يتسنى قبول أكبر عدد من الطلبات.

وناقش محافظ الأقصر خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام المحافظة، عدد من الملفات المتعلقة باسترداد حقوق الدولة وتعظيم الإستفادة من أصول المحافظة، وزيادة العائد عبر الاستغلال الأمثل لهذه الأصول، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبدالقادر، والسكرتير المساعد اللواء دكتور عماد أبو العزائم، والمهندس أسعد مصطفى مسئول المشروعات بالمحافظة، وبمشاركة رؤساء المدن ونوابهم ومسئولى المساحة والشبكات والأملاك والإيردات والتحصيل والاسكان والشئون المالية والادارية والشئون القانونية والتخطيط العمراني.

وشدد على ضرورة دفع العمل بملف تقنين أراضى الدولة والتشديد على سرعة الإنتهاء من الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف إزالة التعديات وتقنين أراضى الدولة، من خلال توقيع "عقود البيع والإيجار وحق الانتفاع" فى كافة المدن بما يحفظ حق الدولة.

وأكد ألهم، أن هذا يأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون، كما أنه تم مؤخراً مد فترة سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء حتى 15 سبتمبر المقبل بدلاً من نهايتها اليوم 15 أغسطس الجارى، وذلك بناء على التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء، كما أن الفرصة متاحة لكل من لديه مخالفة، ولم يتقدم بطلب للتصالح، يستطيع التقدم بطلب للمصالحة حتى 30 سبتمبر المقبل.

وأضاف المستشار مصطفى ألهم، أنه فى محافظة الأقصر بلغت نسبة التخفيض حوالى 20 %، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن وغير المخططة للسكنى 286 جنيها، والتجارى 450 جنيها والصناعى 318 جنيها، والإدارى 379 جنيها، والأخرى 145 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 130 جنيهاً، وتجارى 284 جنيهًا، والصناعى 147 جنيهًا والإدارى 200 جنيه، والأخرى 136 جنيها، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 100 جنيه، وتجارى 182 جنيهًا، والصناعى 111 جنيه، والإدارى 134 جنيها والأخرى 102 جنيه.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه تم أيضا فى ضوء التيسير على المواطنين بمحافظة الأقصر، ومراعاة لظروف البعد الإجتماعى، والإستقرار السكنى للمواطنين، بعد إجتماع موسع مع نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير المساعد، ورؤساء المدن، تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء.

وفي السياق ذاته شدد محافظ الأقصر، على أهمية تعاون كافة الجهات لتسهيل مهام لجان العمل والمعاينة ومراجعة نتائج العمل والموقف التنفيذى الخاص بهذا الملف بإستمرار، وما أنجزته كل جهة ومدينة فى هذا الشأن، لافتا إلى أن الدولة حريصة على تحصيل حق الشعب بقدر حرصها على حق المواطن وتقنين وضعه طالما أن شروط التقنين متوافرة فى طلبه وملتزم بسداد حق الشعب.