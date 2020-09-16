الأقصر تكشف تفاصيل دعم "سيدة أرمنت المكبلة"

أعلنت محافظة الأقصر، اليوم، أنه يجري تقديم الدعم اللازم للسيدة المصابة باضطراب نفسي، وتدعى "مسعودة محمد خليل"، المقيمة بناحية "أرمنت الحيط"، بدائرة مركز ومدينة أرمنت.

وأكدت المحافظة أنه حضر مندوبون من مديرية أمن الأقصر، للتأكد من سلامتها، وتم نقلها إلى مستشفى أرمنت، لتوقيع الكشف الطبى عليها، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مسئولي جمعية "مصر الخير"، لتأهيل المنزل الذي تقيم به مع تقديم مساعدات آخرى.

وقال صبرى عبد الحميد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، إن السيدة "مسعودة" عميلة فعلية بالضمان، وتستفيد من معاش تأميني يُصرف لها شهرياً، مشيراً إلى أنه تم تكليف "حمادة أحمد حسن"، موظف بإدارة التضامن الاجتماعي في مدينة أرمنت، لمتابعة حالتها الصحية، وكذلك توفير العلاج اللازم لها، وتم الاتفاق مع أقرب صيدلية لصرف العلاج اللازم لها.

ومن جانبه، تقدم المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالشكر إلى العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي وقيادات مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء عصام يس، مدير الأمن، لدورهم في الاستجابة السريعة لحالة السيدة "مسعودة"، وتقديم المساعدات الممكنة لها، مؤكداً على المتابعة الدورية لحالتها الصحية، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها، من قبل مديرية التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية.

وكانت مديرية أمن الأقصر قد أعلنت، الاثنين الماضى، عن تقديم مساعدات عاجلة للسيدة "مسعودة"، التي تعاني من هزة نفسية، دفعت أسرتها إلى تكبيلها بالسلاسل الحديدية في منزل شبه مهجور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بضرورة تقديم الدعم للمواطنين، والعمل على مساعدتهم بشتى الصور.

وقالت المديرية إنه فور تداول أزمة السيدة المريضة نفسياً، والتي عُرفت باسم "السيدة المُكبلة"، وجه مدير أمن الأقصر بضرورة تقديم مساعدات عاجلة للسيدة، ليقوم فريق من قيادات إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، بقيادة الرائد أحمد عاصم مدير الإدارة، والنقيب أحمد علاء، بالتوجه إلى منزل السيدة وزيارتها ومنحها المساعدات المقررة، كما قاما باصطحابها، بمعاونة عدد من جيرانها، إلى مستشفى أرمنت الجديد، لإجراء فحص طبي شامل، للتأكد من سلامتها، وعدم إصابتها بأي أمراض عضوية.