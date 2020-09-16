محافظ الأقصر يبحث استكمال عمارات الإسكان المتوقفة منذ 28 عاما بأرمنت

بحث المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مع وفد بنك الإسكان والتعمير، في اجتماع موسع اليوم، معوقات استكمال مشروع عمارات الإسكان المتوسط بمدينة أرمنت المتوقف منذ عام ١٩٨٢، للعمل على استكماله وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار مخفضة وأنظمة دفع مناسبة.

حضر الاجتماع عن بنك الإسكان والتعمير كل من تامر نجم، مساعد العضو المنتدب لإئتمان الشركات والقروض المشتركة والخزانة، والمحاسب معتز ممدوح، المدير الإقليمي للمنطقة الثالثة، والمهندس مصطفى بدوي، رئيس القطاعات الهندسية، والمستشار أشرف عزب، رئيس القطاع القانوني، والمحاسب أمجد إسماعيل، رئيس منطقة جنوب الصعيد، والمحاسب عمر زكريا مدير عام فرع الأقصر، بحضور العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت.

وقال العميد عبدالله عاشور، إن مشروع عمارات الإسكان المتوسط بمدينة أرمنت متوقف منذ عام ١٩٨٢ ومن المقرر أن يضم ٥ عمارات على مساحة ٤٧٠٠ م٢ بمساحة إجمالية للأدوار المتكررة ٦٧٠٠ متر مربع، وبعد التنسيق مع القائمين على المشروع للتوسع فى خطة تنفيذه تم التوصل إلى تنفيذ المشروع بواقع مجمع سكني تجاري إداري عبارة عن ٣ عمارات بمساحة إجمالية ١٩٥٠٠ متر مربع وعلى نفس المساحة للاستفادة من كامل المسطح لتتراوح مساحات الوحدات السكنية ما بين 80 إلى 120 مترًا مربعًا.