أسما لمنور تهنئ اصالة على "لا تستسلم": شكرا لأنك في عالمنا

هنأت المطربة أسما لمنور المطربة أصالة على طرح الأخيرة ألبومها الجديد "لا تستسلم".

وكتبت "أسما" عبر تويتر: "أصالة‬⁩ الأصيلة تبدع وتتحفنا كما عهدناها.‏ ألبوم فخم بكل المقاييس حذر وتركيز كبيرين في الاختيارات ومحبة أكبر تلمسها من أول نوتة تسمعها. أشكرك لأنك في عالمنا أصيلتي.‏ ألف ألف مبروك لك وكل من عمل على إنجاز هذه التحفة الفنية".

من جانبه ردت المطربة أصالة على رسالة أسما المنور قائلة: "ياصديقة روحي ياراقية يامُبدعة الله يحفظلي قلّبك.. ويخلّيلي ياكي ويوفقك لأنّك بتستحقّي النجاح والسًعاده دائماً.. وقريباً نحنا سوا بأغنيه كمان حنجنّن الدّنيي"

ألبوم أصالة الخليجي "لا تستسلم"من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أول ألبومات أصالة بعد غياب عامين من الغناء.ويتضمن الألبوم 20 أغنية خليجية وهم لا تستسلم، سوي، ووش كنت تقول، ونظرتي، ويوم لي، ويلطف بحالي، وأنا معاك، والله وتفارقنا، ورفقا، وأنا عمري، ونعم أشتاق، وبيان، وغيمتك هلت، ويامثبت، وكالمعتاد، والمحك، وغمض عيونك، وما عرفت أنطق، واشتقتلك، ودروب الأماني.